Hırdavat Dükkanından Musluk Çalan Şahıs Tutuklandı

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki hırdavat dükkanından 24 musluk bataryasını çalan İsmail İkis (45), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs'ta Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanından toplam 75 bin lira değerinde 24 musluk bataryası çalınması ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, saha çalışması, güvenlik kamerası ve istihbarı bilgiler sonucunda şüphelinin İsmail İkis olduğunu tespit etti. İkis, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İsmail İkis, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.