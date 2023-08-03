Hınıs'ta AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serdal Şan, belediye başkanı seçildi

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in vefatının ardından Belediye Başkanlığına Serdal Şan seçildi.

Belediyede yapılan oylamada, AK Parti ve HDP'nin adayları başkanlık için yarıştı.

9 AK Parti, 5 HDP ve 1 MHP'li toplam 15 üye oy kullandı. İlk iki turda çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda Serdal Şan 10, HDP'li aday ise 5 oy aldı.