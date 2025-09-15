Hindistan Yüksek Mahkemesi, Vakıf Yasası'nın Bazı Hükümlerini Askıya Aldı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin Müslümanlara ait vakıf mülklerindeki kontrolünü genişletmeyi amaçlayan ve ülke genelinde protestolara neden olan "Vakıf Yasası'nın" bazı önemli hükümlerinin askıya alınmasına karar verdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Müslümanlara ait dini ve hayır amaçlı vakıf mülklerini düzenleyen Vakıf Yasası'na karşı açılan davanın ardından kararını açıkladı.

Yasanın tamamının durdurulmasına yönelik taleplerin reddedildiği kararda kaymakamlara bir mülkün vakfa mı yoksa devlete mi ait olduğunu belirleme yetkisi veren ve en az 5 yıldır Müslüman olan kişilerin vakıf kurabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler dahil bazı hükümlerin askıya alındığı bildirildi.

Vakıf mülklerinin merkezi portalda kayıt altına alınması zorunluluğunun geçerli olmaya devam edeceği belirtilen kararda, mülklerin niteliğiyle ilgili nihai kararların yalnızca vakıf mahkemeleri ve ilgili yüksek mahkemeler tarafından verilebileceğine hükmedildi.

Kararda, Merkezi Vakıf Konseyinde 4, eyalet vakıf kurullarında ise 3'ten fazla gayrimüslim üyenin bulunamayacağı, vakıf kurullarının üst yöneticilerinin tercihen Müslüman olması gerektiği kaydedildi.

Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyordu.

Yasada yapılan değişikliklerle hükümete din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı verilmesi hedefleniyordu.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan Vakıf Yasası'ndaki değişiklikler, 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayını almasının ardından 8 Nisan'da yürürlüğe girerek yasalaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Batı Bengal eyaletinde ise "Vakıf Yasası" nedeniyle çıkan olaylarda 118 kişi gözaltına alınmıştı.