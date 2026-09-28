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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde sellerde 62 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

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Uttar Pradeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi, 46 kişi yaralandı. Eyalette 1000'den fazla ev hasar görürken bazı okullarda eğitime ara verildi; Odisha'da ise 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Uttar Pradeş'te yetkililer, eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.

Yetkililer, seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Eyalette 1000'den fazla evin hasar gördüğünü ve bazı okullarda bugün itibarıyla eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.???????

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken, 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: AA
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