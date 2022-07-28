Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü

Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan sivil havacılık düzenleyici kuruluşu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) Çarşamba günü, güvenliğe ilişkin bazı anormalliklerin bulunmasının ardından özel havayolu şirketi SpiceJet'in uçuşlarını, şirketin programlı kalkışlarının yüzde 50'siyle sınırladı.

 - Güncelleme:

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan sivil havacılık düzenleyici kuruluşu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) Çarşamba günü, güvenliğe ilişkin bazı anormalliklerin bulunmasının ardından özel havayolu şirketi SpiceJet'in uçuşlarını, şirketin programlı kalkışlarının yüzde 50'siyle sınırladı. DGCA'ya göre sınırlama sekiz hafta yürürlükte kalacak. Geçtiğimiz haftalarda şirketin uçuşlarında acil inişe neden olan çok sayıda teknik aksaklığın bildirilmesinin ardından şirketin uçaklarında yerinde kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi. Benzer teknik aksaklıklar Hindistan'ın başka havayolu şirketlerine ait uçaklarda da bildirildi.

Xinhua / Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SpiceJet India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title