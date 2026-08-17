Hindistan'da Tapınak İzdihamı: 7 Ölü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta meydana gelen izdihamda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Bihar eyaletinde bulunan bir tapınakta izdiham çıktı.

Eyalet yönetimi, olayın ardından acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ifade etti.

Yetkililer, izdiham sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Tapınak çevresine devrildiği düşünülen elektrik direğinin ibadet edenler arasında paniğe yol açtığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA