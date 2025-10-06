Haberler

Hindistan'ın Batı Bengal Eyaletinde Şiddetli Yağışlar: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve seller nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Mamata Banerjee ve Başbakan Narendra Modi, yaşanan felaketle ilgili taziye mesajları yayımladı.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin meydana geldiğini belirtti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darjeeling bölgesinde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.

