Uluslararası Marksist-Leninist Partiler ve Örgütler Konferansı: Yoldaş Vijay'ın Yokluğunda Hindistan'da ve Tüm Dünyada Zafer Kazanılacak

(ANKARA) - Emek Partisi'nin bileşeni olduğu Uluslararası Marksist-Leninist Partiler ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Koordinasyon Komitesi'nden Hindistan Devrimci Demokrasi Örgütü'nün kurucusu Vijay Kumar Singh'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Tıpkı Marx ve Engels'in yokluğunda Ekim Devrimi ile Rusya'da zafer kazanıldığı gibi, Yoldaş Vijay'ın yokluğunda da Hindistan'da ve tüm dünyada zafer kazanılacak. iliyoruz ki, gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek" denildi.

CIPOML tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hindistan Devrimci Demokrasi Örgütü'nün kurucusu değerli Vijay yoldaşı 17 Nisan'da kaybettik. Yoldaş son evresine ulaşan şimdiye kadar tedavisi çoktan bulunmuş olması gereken yakalandığı lanetli hastalık nedeniyle Yeni Delhi'de Apollo Hastanesinde son nefesini verdi."

Yoldaşımızın onarılması olanaksız kaybı bizleri derinden etkiledi. Artık o bilge kişiliğiyle toplantılarımıza katılamayacak ve bizlere yeni katkılarda bulunamayacak. Şüphesiz ki, capcanlı bir akış olan Marksist-Leninist komünist hareket sürecek. Toplantılarımızda onun bilge görüşleriyle katkılarından yararlanamayacağız ama Yoldaş Vijay'ın yaşadığı ve uğruna savaştığı dava zafer kazanacak.

"Gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek"

Tıpkı Marx ve Engels'in yokluğunda Ekim Devrimi ile Rusya'da zafer kazanıldığı gibi, Yoldaş Vijay'ın yokluğunda da Hindistan'da ve tüm dünyada zafer kazanılacak. Biliyoruz ki, gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek. Ancak bunlar kederimizi hafifletmiyor. Üzüntümüz büyük. Yüreklerimize su serpen, Vijay yoldaşın yaşamına çok şey sığdırmış oluşu ve uluslararası işçi sınıfına emanet ederek arkasında bıraktığı Marksist-Leninist harekete katkılarıdır.

Yoldaş Vijay Sovyet sosyalizmiyle günümüz komünist hareketi arasında köprü kurma görevini üstlenerek, uluslararası devrimci işçi hareketinin bir önceki dönemin deneylerinden yararlanabilmesini olanaklı kılan seçkin yoldaşlarımızdandı. Yaşamı boyunca savunduğu Marksizm-Leninizm bayrağını devredeceği geriden gelenlerin ilerleyişini kolaylaştırmayı görev bilmiş, bu nedenle Rusça öğrenip ömrünün bir bölümünü Rusya'da geçirerek Lenin ve eserlerini incelemişti.

"Sovyet arşivlerinde yaptığı çalışmalarla çok sayıda gerçeği bizlere ve gelecek nesillere aktaran en başta odur"

Sovyet arşivlerinde yaptığı çalışmalarla Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşası ve Komintern'in uluslararası komünist hareketi örgütleyip yönettiği dönemin üstü örtülüp çarpıtılan çok sayıda gerçeğini bizlere ve gelecek nesillere aktaran en başta odur. Dönemin gizli kalmış ya da modern revizyonist ihanetçe değiştirilmiş birçok tartışma, konuşma, politik tutum ve pratik olgusundan Vijay yoldaşın bu çalışmalarıyla haberdar olduk. Editörlüğünü üstlendiği Devrimci Demokrasi dergisi yalnızca Hindistan devriminin sorunlarına çözüm arayışlarının değil geçmişten geleceğe yaptığı bu aktarımların bir aracı oldu.

Kuşku yok ki yoldaşımızın yerini doldurmaya çalışacak ama eksikliğini hep hissedeceğiz. Değerli Marksist-Leninist mücadele insanı Vijay yoldaşa şan olsun! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın uluslararası devrimci işçi hareketi! Komünizm davasının zaferi için ileri!"

Kaynak: ANKA