Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi öldü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında fabrikada mahsur kalan işçilerin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'ın Bhiwadi kentindeki fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede binanın büyük bölümünü saran yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkilileri, fabrikada mahsur kalan işçiler olabileceğine işaret ederek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

