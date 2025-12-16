Haberler

Hindistan'da Zincirleme Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Yoğun sis nedeniyle Hindistan'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Olayda 7 otobüs ve 3 otomobil karıştı, araçlar alev aldı. Cansız bedenlerin tanınmayacak durumda olduğu ve birden fazla yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.

YENİ DELHİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kazada 48 kişi de yaralandı.

Salı günü yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazaya 7 otobüs ve 3 otomobil karıştı. Çarpışma sonucunda araçlar anında alev alırken, kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Sadece 3 cansız bedenin kimliği tespit edilebilirken, hayatını kaybedenler ve yaralıların aileleriyle iletişime geçmek için çalışmalar sürüyor.

Yerel bir polis memuru Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Cansız bedenler tanınmayacak kadar yanmış durumda" dedi. Polis, tüm cansız bedenlerin morga nakledildiğini ve birden fazla yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Polis yetkilileri, kazaya karışan araçların Yeni Delhi'den Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş'in farklı noktalarına doğru ilerlediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

