Hindistan'da Yolcu Uçağı Düştü

Hindistan'da Yolcu Uçağı Düştü
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Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Ahmedabad kentinde, İngiltere'ye giden bir yolcu uçağının havaalanı yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçaktaki yolcu sayısının 242 olduğu iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü.

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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