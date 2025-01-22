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Hindistan'da 'yangın' söylentisi kaza getirdi: Trenden atlayan 11 kişiye başka tren çarptı

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, yangın söylentisi nedeniyle hareket halindeki bir trenden atlayan 11 kişi, başka bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaleti Maharaştra'nın Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığı şeklinde söylentilere ve paniğe yol açtı. Bir yolcunun imdat frenini çekmesinin ardından yavaşlayan trenden atlayan en az 11 kişiye, karşı istikametten gelen bir başka tren çarptı.

11 KİŞİYE BAŞKA TREN ÇARPTI

Kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Hindistan'da 'yangın' söylentisi kaza getirdi: Trenden atlayan 11 kişiye başka tren çarptı
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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