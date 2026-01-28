Albüm: Hindistan'da Uçak Kazası: Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Dahil 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen uçak kazasında Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve 2 pilotun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. Küçük uçak, Baramati Havalimanı'na iniş yaparken düştü.

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinin Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve 2 pilot da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer küçük uçağın çarşamba günü Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 249 kilometre güneydoğusundaki Pune bölgesindeki Baramati Havalimanı'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü belirtti.

Ülkenin sivil havacılık denetim kurumu olan Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ilk belirlemelerine göre kazadan sağ kurtulan olmadı.

