Haberler

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 8 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişi öldü.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişi öldü.

India Today gazetesinin haberine göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.

Sellerde 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Felaketler sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken eyaletteki 12 bölgede "turuncu alarm" ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, yaşamını yitirenlerin aileleri ile evleri ve geçim kaynaklarını kaybedenlere yardım sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı

Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp

Endonezya'da feribot faciası: 5 ölü, 41 kayıp
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü