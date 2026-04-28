Hindistan'da Sıcaklıkların 46 Dereceyi Aşması Üzerine İlkokullarda Eğitime Ara Verildi

YENİ DELHİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde ilkokullarda eğitime ara verilirken, bazı bölgelerde ise öğrencileri sıcak çarpmasından korumak amacıyla ders saatlerinde değişiklik yapıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, ülkenin batısındaki Racastan eyaletinde yer alan Jaisalmer ve Barmer kentleri pazartesi günü 46,4 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.

Odisha eyaletine bağlı Jharsuguda ilçesinde sıcaklık 44,8 dereceye ulaşarak mevsim normallerinin 4,2 derece üzerine çıktı. Aynı eyalette Sonepur ilçesinde ise sıcaklık 43,7 derece olarak kaydedildi.

Başkent Yeni Delhi'de ise cumartesi günü en yüksek sıcaklık 42,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Pazar günü ülkenin güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde yer alan Akola, Wardha ve Amravati bölgelerinde sıcaklıkların 46,9 dereceye ulaştığı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle halka bol sıvı tüketmeleri ve 12.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, önlem kapsamında başkent Yeni Delhi'deki Ram Manohar Lohia Hastanesi'nde sıcak çarpması vakalarının tedavisi için yeni bir servis açıldı.

Kaynak: Xinhua