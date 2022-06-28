Hindistan'da sıcak hava
AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Kurumuş gölet yatağı Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü.
Kurumuş gölet yatağı
Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü.
AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel