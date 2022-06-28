Hindistan'da sıcak hava Kurumuş gölet yatağı Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü. Kurumuş gölet yatağı Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü. AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel Yeni Delhi India su Güncel Haberler

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