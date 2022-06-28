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Hindistan'da sıcak hava

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Kurumuş gölet yatağı Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü.

Kurumuş gölet yatağı

Kurak alanda otlanmaya çalışan hayvanlar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sulama kanallarında su seviyesinin gerilediği ve kuraklık belirtisi olan toprak çatlaklarının oluştuğu görüldü.

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi India su Güncel Haberler

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