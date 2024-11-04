Hindistan'da otobüs vadiye düştü: 23 kişi öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, bir otobüsün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen bir otobüsün, uçurumdan 200 metre derinlikteki bir vadiye düştüğünü bildirdi.

Yetkililer, eyaletin Almora bölgesinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Otobüste en az 40 yolcunun olduğunu aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, meydana gelen talihsiz kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dhami, ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalıştığını ifade etti.