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Hindistan'da otobüs vadiye düştü: 23 kişi öldü

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletin Almora bölgesinde meydana gelen kazada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, bir otobüsün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen bir otobüsün, uçurumdan 200 metre derinlikteki bir vadiye düştüğünü bildirdi.
Yetkililer, eyaletin Almora bölgesinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Otobüste en az 40 yolcunun olduğunu aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, meydana gelen talihsiz kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Dhami, ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalıştığını ifade etti.

Hindistan'da otobüs vadiye düştü: 23 kişi öldü
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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