Hindistan'da Kömür Madeni Çökmesi: En Az 9 Ölü

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Hindistan'ın Carkhand eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen kısmi çökme sonucunda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda mahsur kalan insanların olabileceği endişesi var. Uzmanlar, kömür madenciliği sektöründeki denetim eksikliklerine dikkat çekiyor.

YENİ DELHİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletindeki bir kömür madeninde yaşamam kısmi çökme nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybederken, madende mahsur kalmış kişiler olabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre madendeki çökme salı gecesi meydana geldi.

Uzmanlar, ülkede kömür madenciliği sektöründe denetimlerin yetersiz olduğunu ve çok az korumaya sahip madencilerin çoğu zaman hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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