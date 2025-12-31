Haberler

Hindistan'da "Hindu aileleri güçlendirmek" için kılıç dağıttığı öne sürülen kuruluşun 10 üyesine gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziabad kentinde Hindu aileleri güçlendirmek amacıyla kılıç dağıttığı iddia edilen bir kuruluşun 10 üyesi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası polis harekete geçti.

Hindistan'ın Gaziabad kentinde "Hindu aileleri güçlendirmek amacıyla" kılıç dağıttığı iddia edilen kuruluştan 10 kişi gözaltına alındı.

Indian Express'in haberine göre, Gaziabad kentinde Hindulardan oluşan bir gruba kılıç dağıtıldığı anların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından polis harekete geçti.

Polisten yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Hindu Raksha Dal'ın Başkanı Pinky Chaudhary ve yakınlarının, kuruluşun ofisinde üyelere kılıç dağıttığına ilişkin ihbar alındığı aktarıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde çok sayıda kişinin ellerinde kılıçlarla çeşitli sloganlar attığı ve agresif davranışlar sergilediği belirtilen açıklamada kılıçları dağıtan kuruluştan 10 kişinin gözaltına alındığı ve 8 kılıca el konulduğu kaydedildi.

Kuruluşun başkanı olan ancak henüz yakalanmayan Chaudhary'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu sabah ofiste kılıç dağıttık. Sonra yaklaşık 250 ila 300 polis memuru oraya (ofise) gitti." ifadelerini kullandı.

Chaudhary, amacının "Hindu aileleri güçlendirmek" olduğunu ileri sürdü.

Gözaltına alınan kişiler, Hindu Raksha Dal ile bağlantılı olduklarını ve Chaudhary'nin direktifi doğrultusunda kılıçların dağıtıldığı gün bir araya geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız