Hindistan'da "Hindu aileleri güçlendirmek" için kılıç dağıttığı öne sürülen kuruluşun 10 üyesine gözaltı

Hindistan'ın Gaziabad kentinde "Hindu aileleri güçlendirmek amacıyla" kılıç dağıttığı iddia edilen kuruluştan 10 kişi gözaltına alındı.

Indian Express'in haberine göre, Gaziabad kentinde Hindulardan oluşan bir gruba kılıç dağıtıldığı anların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından polis harekete geçti.

Polisten yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Hindu Raksha Dal'ın Başkanı Pinky Chaudhary ve yakınlarının, kuruluşun ofisinde üyelere kılıç dağıttığına ilişkin ihbar alındığı aktarıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde çok sayıda kişinin ellerinde kılıçlarla çeşitli sloganlar attığı ve agresif davranışlar sergilediği belirtilen açıklamada kılıçları dağıtan kuruluştan 10 kişinin gözaltına alındığı ve 8 kılıca el konulduğu kaydedildi.

Kuruluşun başkanı olan ancak henüz yakalanmayan Chaudhary'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu sabah ofiste kılıç dağıttık. Sonra yaklaşık 250 ila 300 polis memuru oraya (ofise) gitti." ifadelerini kullandı.

Chaudhary, amacının "Hindu aileleri güçlendirmek" olduğunu ileri sürdü.

Gözaltına alınan kişiler, Hindu Raksha Dal ile bağlantılı olduklarını ve Chaudhary'nin direktifi doğrultusunda kılıçların dağıtıldığı gün bir araya geldiklerini belirtti.