Haberler

Hindistan'da Indira Gandhi Havalimanı'ndaki Uçuşlarda Normalleşme Süreci Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle aksayan uçuşların normale dönmeye başladığı belirtilirken, 800'den fazla uluslararası uçuşun ertelendiği kaydedildi.

Hindistan'ın Indira Gandhi Havalimanı'nda teknik arıza nedeniyle aksayan uçuşların normale dönmeye başladığı bildirildi.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, dün uçuşların kesintiye uğramasına yol açan teknik arızanın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava trafik kontrolü sisteminde yaşanan teknik arızanın kademeli olarak giderildiği belirtilerek, havayolu faaliyetlerinin normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Yetkililerin olası sorunları en aza indirmek için özenle çalıştığı aktarılan açıklamada, yolcuların uçuş güncellemeleri için havayolu şirketleriyle iletişimde kalmaları tavsiye edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, teknik sorunun 800'ü aşkın uluslararası uçuşun ertelenmesine ve 20'sinin iptal edilmesine neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.