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Hindistan'da Hamam Böceği Partisi, seçim kurulu başkanına 48 saat istifa süresi verdi

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Hindistan'da Hamam Böceği Halk Partisi, seçmen haklarını zayıflattığı gerekçesiyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar’ın 48 saat içinde istifa etmesini istedi. Parti, aksi halde Delhi’de protesto düzenlemeden önce ülke çapında yeni protesto gösterileri başlatacağını açıkladı.

Hindistan'da "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareket, seçmen haklarını "zayıflattığı" gerekçesiyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın 48 saat içinde istifasını talep ederek aksi halde yeni protesto gösterileri başlatacaklarını açıkladı.

Hamam Böceği Halk Partisi Başkanı Abhijeet Dipke, düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecinde vatandaşların seçmen haklarının zayıflatıldığını savundu.

Dipke, "Gyanesh Kumar 48 saat içinde istifa etmezse Delhi'de protesto düzenlemeye gelmeden önce ülke çapında bir protesto başlatacağız." ifadesini kullandı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

Kaynak: AA
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