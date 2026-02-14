Haberler

Hindistan'da Fil Saldırısı: En Az 6 Ölü

Güncelleme:
Hindistan'ın Carkhand eyaletinde bir köyde meydana gelen fil saldırısında, aynı aileden 4 kişi de dahil olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, ormandan gelen fillerinin köye girerek evlere zarar verdiğini bildirdi.

YENİ DELHİ, 14 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde yaşanan fil saldırısında aynı aileden 4 kişi de dahil olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının cuma günü Carkhand'ın başkenti Ranchi'nin yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Hazaribag ilçesine bağlı bir köyde meydana geldiği bildirildi.

Polis, yakındaki ormandan gelen bir grup filin yerel halkın uyuduğu sırada köye girerek evlere zarar verdiğini açıkladı.

Yerel halk, fillerin evlerin duvarlarını yıkıp kapıları sökerek binalara girdiğini ve insanları ezdiğini belirtti.

Vahşi yaşam uzmanları ise kitlesel kentleşme, ormanların yok edilmesi, ormanlık alanların işgali ve tampon bölgelerin ortadan kalkması gibi nedenlerle vahşi hayvanların yerleşim alanlarına yöneldiğini ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
