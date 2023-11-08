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Hindistan'da Diwali Festivali İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

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BHOPAL, 8 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de, ışık festivali olarak da bilinen Diwali festivali öncesinde ev dekorasyon ürünleri alışverişi yapan müşteriler, 7 Kasım 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BHOPAL, 8 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de, ışık festivali olarak da bilinen Diwali festivali öncesinde ev dekorasyon ürünleri alışverişi yapan müşteriler, 7 Kasım 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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