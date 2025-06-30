Hindistan'da Air India Uçağının Düşmesi Soruşturmasında Sabotaj İhtimali Değerlendiriliyor

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Hindistan'da 12 Haziran'da meydana gelen Air India uçağının düşmesine yönelik soruşturmada, 'sabotaj' ihtimali dahil tüm olasılıklar araştırılıyor. Sivil Havacılık Bakanı, kara kutu incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Hindistan'da, 12 Haziran'da Air India uçağının düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada "sabotaj" dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Murlidhar Mohol, yaptığı açıklamada, uçağın kara kutusunun incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Mohol, kara kutunun incelenmek üzere yurt dışına gönderilmeyeceğini ifade etti.

Soruşturmanın ülkede tamamlanacağını söyleyen Mohol, uçağın düşme sebebine ilişkin soruşturmada "sabotaj" dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı.

Mohol, soruşturma raporu çıktığında kazanın yakıt sorunu ya da her iki motorun arızalanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesinleşeceğini kaydetti.

Bakan Mohol, Dreamliner model diğer uçakların incelendiği ve güvenli oldukları bilgisini de paylaştı.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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