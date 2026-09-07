Hind Receb Vakfı, İsrail Dışişleri Bakanı Saar hakkında savaş suçu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Hind Receb İnsan Hakları Vakfı, Slovenya'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik savaş suçu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan "Hind Receb Vakfı", dünya çapında açtığı davalarla İsrailli yetkilileri ve askeri personeli yargı önüne çıkarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım sırasında işlenen savaş suçları, soykırım eylemleri ve işkence" nedeniyle Lübliyana Bölgesi Başsavcılığına Saar aleyhinde suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şikayetin Vakıf tarafından yürütülen ve "Saar'ın Gazze'deki sivilleri ve sivil nesneleri hedef alan sistematik İsrail saldırılarına yol açan politikaların oluşturulmasındaki ve bunları alenen savunmasındaki rolünü belgeleyen" bir soruşturmaya dayandığı eklendi.

Şikayetin, Saar'ın Slovenya'daki İsrail Büyükelçiliğinin açılışı için 9-10 Eylül'de ülkenin başkenti Lübliyana'ya yapacağı ziyaretin hemen öncesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Vakıf, Saar'ın kararlar almaktan ve Gazze'deki askeri operasyonların gidişatını denetlemekten sorumlu olan Güvenlik Kabinesi'nin bir üyesi olduğuna dikkati çekti.

Kabinede başbakanın yanı sıra daimi üyeler olarak Dışişleri, Savunma, Ulusal Güvenlik, Maliye ve Adalet Bakanları yer alıyor.

Açıklamaya göre Saar, bu sıfatıyla şikayette belirtilen politikaların oluşturulmasında, onaylanmasında ve alenen savunulmasında kilit bir rol oynuyor.

Açıklamada, Gideon Saar'ın 8 Ekim ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırılardan cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi.

Saar aynı zamanda, Hastane Müdürü Doktor Husam Ebu Safiya'nın 27 Aralık 2024'te tutuklanmasından, keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam edilmesinden ve işkenceye maruz bırakılmasından da sorumlu tutuluyor.

Vakıf, şikayetinde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı, "Kasten öldürme, işkence veya insanlık dışı muamele, askeri gereklilikle haklı gösterilemeyecek şekilde mülklere geniş çaplı zarar verme, sivil nüfusa ve sivil hedeflere kasten saldırı düzenleme, hastanelere ve tıbbi birimlere kasten saldırı düzenleme ve sivillerin aç bırakılmasını bir savaş yöntemi olarak kullanmakla" suçladı.

İsrail makamlarından söz konusu suç duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA