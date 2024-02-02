Hilvan'da temizlik malzemesi yüklü TIR devrildi

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü Fuat Demir şıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, öğe saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kırbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Fuat Demir'in kullandığı temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü kabinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı kabinden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.