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Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 54 AEE 992 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Gerez
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