Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 54 AEE 992 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Gerez