Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu sahilde kahvaltıyla başladı

Tekirdağ'da Hıdırellez kutlamaları kapsamında düzenlenen sahil kahvaltısında binlerce vatandaş bir araya gelerek dileklerini Marmara Denizi'ne bıraktı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da sahilde kahvaltı programı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği himayesinde Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen programda binlerce vatandaş sahildeki dolgu alanda bir araya geldi.

Vatandaşlar, kahvaltının ardından yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını Marmara Denizi'ne bırakarak dua etti.

Sahilde kuma dileklerini çizen katılımcılar, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, programda yaptığı konuşmada güne güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Her geçen yıl katılımın arttığını belirten Nallar, "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 bin kişiyle kahvaltı yaptık. Seneye bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sahilin tamamını kapsayan daha geniş bir organizasyon planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
