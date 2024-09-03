Hezarfen Havaalanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı
Hezarfen Havaalanı'nda pilotaj öğrencisinin kullandığı eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan öğrenci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı.
Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.
Gövdesi üzerine iniş yapan uçak pistten çıkarken, öğrenci kendi imkanıyla uçaktan çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uçağı kullanan öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Havaalanı ekipleri pistten çıkan uçakla ilgili çalışma başlattı.