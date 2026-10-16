Heyelanla kapanan Erzincan-Erzurum yolu, Sansa Deresi'nde temizlik sonrası açıldı

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Erzincan'da sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Erzincan- Erzurum kara yolu, Sansa Deresi mevkisinde ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara yolunun Üzümlü ile Kargın beldeleri arasında kalan Sansa Deresi kesiminde yola kaya, toprak ve su birikintileri sürüklendi.

Heyelan nedeniyle tedbiren çift yönlü olarak trafiğe kapatılan güzergahta, Karayolları, DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yoğun çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve araç takviyesiyle güçlendirilen ekipler, menfez ve köprü altlarındaki su tahliyesini sağlayarak yoldaki moloz ve toprak birikintilerini temizledi.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde güvenliğin sağlanmasının ardından güzergah çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Yolun açılmasıyla Aşkale ve Ekşisu mevkilerinde tedbiren bekletilen araçların geçişine de kontrollü şekilde izin verildi.

Ekipler söz konusu bölgede kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA