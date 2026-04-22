Rize'de Heyelan Anında Operatör Saniyelerle Kurtuldu

Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan operatör, ikinci heyelanda toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için iş makinesiyle çalışma yapan operatör, yaşanan ikinci heyelanda toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Kantarlı köyünde meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin yolu ulaşıma kapatması üzerine, Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışması başlattı. İş makinesiyle kapalı güzergahı açmak için çalışma yürütülürken ikinci bir heyelan oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının üzerine doğru geldiğini fark eden operatör, iş makinesiyle hızla geri manevra yaptı. Operatör, tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bölgedeki çalışmalar kontrollü olarak sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
