Hevsel Bahçeleri'ndeki sonbahar renkleri Diyarbakır Sur'da dronla görüntülendi

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımsal üretimin kesintisiz sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Ağaçların yapraklarında sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonları hakim oldu. Dicle Nehri, tarihi Diyarbakır Surları, Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü ile bütünleşen bahçelerdeki sonbahar manzarası kaydedildi. Hevsel Bahçeleri'ndeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı