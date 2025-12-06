Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, D-100 kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde S.A. yönetimindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan karşıya geçmek isterken A.İ. yönetimindeki 54 ANY 645 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile M.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar A.İ. ve M.K, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.