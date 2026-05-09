Fabrikadaki yangında yaralanan 8 işçiden 7'si taburcu oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'si taburcu olurken, durumu ağır olan bir işçi tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında yaralanan 8 işçiden 7'si taburcu oldu.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten bir fabrikada, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanedeki tedavileri sonrası bugün taburcu oldu. Vücudunda yanıklar bulunan ve durumu ağır olan işçi Tayfun Atış ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
