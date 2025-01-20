Henan Malevani: Özgürlük Hissi Tarif Edilemez

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan 24 yaşındaki Filistinli Henan Malevani, geride bıraktığı kadın tutuklular için çok üzgün olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinliden biri olan Henan Malevani, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Filistinli genç kadın, İsrail güçlerinin kendisini 2 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evinden gözaltına aldığını, o zamandan beri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutuklu" uygulamasıyla cezaevinde tutulduğunu aktardı.

"Özgürlük hissi çok güzel bir şey"

Esir takası kapsamında serbest bırakılmasının ardından Ramallah'ın batısındaki Beytuniya beldesinde karşısında onları bekleyen kalabalığı görünce çok şaşırdığını dile getiren Melaveni, şunları söyledi:

"Hapishanede, hücre dışında hiçbir şey görmüyordum. Bizi karşılayan kalabalığı görünce çok şaşırdım. Duygularımın tarifi mümkün değil. Bu duygu tarifsiz, özgürlük hissi çok güzel bir şey."

"Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil"

Ailesine kavuştuğunda çok ağladığını söyleyen Melaveni, serbest bırakılacakları gününün kendileri için çok zor olduğunu, İsrail makamlarının her şeyi daha zor ve karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Son dakikaya kadar tahliye konusunda kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Melaveni, şöyle konuştu:

"Kahvaltı, ardından öğle yemeği getirildi ve bize herhangi tahliyenin söz konusu olmadığı söylendi. Öğleden sonra da Damon Hapishanesi'nden Ofer Hapishanesi'ne nakledildik. Ne yazık ki arkamızda kadın tutukluları bırakarak çıkmak zorunda kaldık."

Melaveni, "Hapishane zorluktan ve aşağılanmadan ibaretti. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Çok yoruldum ama bu yüke katlandık." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.