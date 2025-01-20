Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı

Henan Malevani: Özgürlük Hissi Tarif Edilemez

Henan Malevani: Özgürlük Hissi Tarif Edilemez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli genç kadın Henan Malevani, kadın tutuklular için üzgün olduğunu ifade etti. Gözaltına alındığı andan itibaren yaşadığı zorlukları anlatarak özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan 24 yaşındaki Filistinli Henan Malevani, geride bıraktığı kadın tutuklular için çok üzgün olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinliden biri olan Henan Malevani, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Filistinli genç kadın, İsrail güçlerinin kendisini 2 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evinden gözaltına aldığını, o zamandan beri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutuklu" uygulamasıyla cezaevinde tutulduğunu aktardı.

"Özgürlük hissi çok güzel bir şey"

Esir takası kapsamında serbest bırakılmasının ardından Ramallah'ın batısındaki Beytuniya beldesinde karşısında onları bekleyen kalabalığı görünce çok şaşırdığını dile getiren Melaveni, şunları söyledi:

"Hapishanede, hücre dışında hiçbir şey görmüyordum. Bizi karşılayan kalabalığı görünce çok şaşırdım. Duygularımın tarifi mümkün değil. Bu duygu tarifsiz, özgürlük hissi çok güzel bir şey."

"Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil"

Ailesine kavuştuğunda çok ağladığını söyleyen Melaveni, serbest bırakılacakları gününün kendileri için çok zor olduğunu, İsrail makamlarının her şeyi daha zor ve karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Son dakikaya kadar tahliye konusunda kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Melaveni, şöyle konuştu:

"Kahvaltı, ardından öğle yemeği getirildi ve bize herhangi tahliyenin söz konusu olmadığı söylendi. Öğleden sonra da Damon Hapishanesi'nden Ofer Hapishanesi'ne nakledildik. Ne yazık ki arkamızda kadın tutukluları bırakarak çıkmak zorunda kaldık."

Melaveni, "Hapishane zorluktan ve aşağılanmadan ibaretti. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Çok yoruldum ama bu yüke katlandık." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
img

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
img

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.