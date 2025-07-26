Henan'da Medya ve Düşünce Zirvesi Düzenlendi

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Zhengzhou'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde, katılımcılar Anyang şehrinin standını ziyaret ederek yerel kültür gösterilerini ve somut olmayan kültürel mirası inceledi.

ZHENGZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde Henan'ın Anyang şehrinin standını ziyaret eden katılımcılar, 24 Temmuz 2025.

Katılımcılar, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Zhengzhou'da düzenlenen zirve kapsamında, somut olmayan kültürel miras kapsamında listelenen öğelerin yanı sıra yerel özellikler taşıyan halk kültürü gösterilerini de izleme fırsatı buldu. (Fotoğraf: Fu Tian/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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