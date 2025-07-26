Henan'da Medya ve Düşünce Zirvesi Düzenlendi
Zhengzhou'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde, katılımcılar Anyang şehrinin standını ziyaret ederek yerel kültür gösterilerini ve somut olmayan kültürel mirası inceledi.
ZHENGZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde Henan'ın Anyang şehrinin standını ziyaret eden katılımcılar, 24 Temmuz 2025.
Katılımcılar, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Zhengzhou'da düzenlenen zirve kapsamında, somut olmayan kültürel miras kapsamında listelenen öğelerin yanı sıra yerel özellikler taşıyan halk kültürü gösterilerini de izleme fırsatı buldu. (Fotoğraf: Fu Tian/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel