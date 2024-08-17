İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencileri Hemofiliye Dikkat Çekti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri Eylül Sıla Tiryaki, Ceyda Kılıç ve Zeynep Nisa Türk TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda, ' Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar' ismini verdikleri projeleri ile finale kaldı. Öğrenciler dün Bahçelievler'de kan hastalığı olan hemofiliye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kırmızı renkli pasta dağıttı. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Sempati +1 Sosyal Tesisi'nde kırmızı renkli pasta ve tatlıları vatandaşlara ikram eden öğrenciler, projelerini de anlattı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencileri Ceyda Kılıç, Eylül Sıla Tiryaki ve Zeynep Nisa Türk, bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Radichal yarışmasında ' Hemofili Tedavisine Yeniliksel Yaklaşımlar' ismini verdikleri projeleri ile finale kaldı. Bahçelievler Belediyesi genç başkan danışmanlarından Eylül Sıla Tiryaki ve arkadaşlarına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır destek verdi. Proje ekibi Başkan Bahadır ile birlikte bir kan hastalığı olan Hemofili konusunda farkındalık yaratmak üzere Bahçelievler'de bulunan Sempati +1 Sosyal Tesisinde kırmızı renkli pasta tatlıları vatandaşlara ikram ettiler ve projelerini tanıttı.

Hemofili gibi ciddi bir kanama bozukluğuna yönelik yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla yaptıkları bu çalışmada 400 takım arasından ilk 20 takım arasına girdiler. Projede Mikro RNA ve lipid nanopartikül kullanılarak hemofili hastalığına yönelik genetik bir tedavi yöntemi geliştirilmesi hedefleniyor.

BAHADIR: BİLİMSEL OLARAK ONLARIN YETİŞMELERİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Toplumu bilinçlendirmek ve hemofoii hastalarının yaşam kalitelerini arttırmak için öğrencilerin projeyi ürettiklerini söyleyen Bahadır, "Bugün burada daha farklı bir belediye çalışmasının haricinde gençlerle yaptığımız çalışmamın bir örneği için toplanmış bulunuyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak biz gençlerimizle sanat, spor, bilimsel konuda birlikte çalışıyoruz. Bilimsel olarak onların yetişmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bunun neticesinde arkadaşlarımız yarışıyorlar. Bilimsel bir müsabakadalar. Bunun haricinde daha önceki senelerde dikey inişli robotta dereceye girdik. Finale kaldık. Üç genç arkadaşımızla bu sene de farklı bir çalışma yapıldı. Medeniyet Üniversitesi'nde okuyorlar. Hemofili hastalığıyla, kalıtsal hastalıkla alakalı bir çalışma var. O konuda asıl fikir kendilerinin. Ama biz de belediye olarak tüm gençlerimizin yanında olduğumuz gibi onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi hemofili hakkında ben bir bilgi vereyim. Hemofili genetik yani anneden babadan geçen kalıtsal bir hastalık. Pıhtılaşma bozukluğu. Faktör eksikliğine bağlı pıhtılaşmada sorun oluyor. Hemofili A var, hemofili B var. Bu insanlar hayat boyunca sıkıntı yaşıyor. Yaşam kaliteleri de düşük. Bu genç arkadaşlarımız bunu çözmeye çalışıyorlar. Yılların sorunu olan genetik bu hastalığı çözmeye çalışıyorlar" dedi.

Eylül Sıla Tiryaki de "Teknoloji İnovasyon Yarışması, Nadir Hastalıklar - Genetik Tedavi Kategorisinde proje yazıyoruz" dedi.

Zeynep Nisa Türk ise proje hakkında bilgi vererek "Başkanımızın da bahsettiği gibi hemofili nadir görülen, faktör eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık. Biz de burada pıhtılaşma yolundaki TFB adlı onu eden proteini inhibe ederek pıhtılaşmayı arttırmayı ve hastalığı çözmeyi düşünüyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

KILIÇ: HEMOFİLİ HASTALARININ GÖZÜNDEN BAKABİLMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Ceyda Kılıç ise "7 aydır yazdığımız projenin yanı sıra aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Burada hemofili hastalarının gözünden bakabilmek bizim için çok önemliydi. Öncelikli olarak kendi üniversitemizde belirli çalışmalar yürüttük Üniversitemizde çeşitli ikramlar dağıttık ve posterler astık. Onun dışında başka üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda afişlerimizi dağıttık ve hemofiliye dikkat çektik. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi'yle yaptığımız hemofili için yüzüyoruz çalışmamızda da yüzme çalışmaları gerçekleştirdik. Son olarak da burada çok güzel bir günde başkanımızla beraber hemofili tatlı bir destek isimli günde hepimiz beraberiz. Bunun için Bahçelievler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"EN ÖNEMSEDİĞİMİZ KISIMLARDAN BİR TANESİ DE SOSYAL FARKINDALIKTI"

Kılıç, "Öncelikli olarak biz Antalya'da final sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. İlk 400 takım arasından kaldık. İlk 20 takım olarak burada kaldık. Antalya'da olumlu sonuç almamızla Adana'ya gideceğiz. Projemiz belirli bir dereceye ulaşırsa da inşallah projelerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye devam etmeyi düşünüyoruz. Biz aslında hemofili hastalığına dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki nadir bir hastalık bu hemofili hastalığı. Tabii ki de projemizi yaparken de biz en önemsediğimiz kısımlardan bir tanesi de sosyal farkındalıktı. Burada bulunarak hemofili hastalarına astığımız çeşitli afişlerimizle küçük kağıtlarımızla beraber dikkat çekmek istiyoruz. Bu bağlamda da kırmızı tatlılar dağıtacağız burada" diye konuştu.