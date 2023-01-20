Helikopter kazasıyla ilgili medya brifingi düzenlendi
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Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovari kentinde meydana gelen Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in de aralarında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Ulusal Polis Sözcüsü Maryana Reva açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovari kentinde meydana gelen Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in de aralarında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Ulusal Polis Sözcüsü Maryana Reva açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel