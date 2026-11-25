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ESKİŞEHİR'de helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerin otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor. Şehitlerin cenazeleri yarın Eskişehir'de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.

Eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, dün saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Kazada, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ESKİŞEHİR'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda şehitlerin otopsi işlemleri sürüyor. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından şehitler için yarın Eskişehir'de tören düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı