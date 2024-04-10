Hekimhan'da çöken evde mahsur kalan 6 ineği itfaiye kurtardı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 6 ineği itfaiye kurtardı.

Dumlu Mahallesinde İbrahim Demir'e ait iki katlı kerpiç ev, henüz öğrenilemeyen nedenle çöktü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda evin alt katını ahır olarak kullanan mal sahibi Demir'in 6 büyükbaş hayvanı mahsur kaldı.

Demir'in talebi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada 6 büyükbaş hayvan kurtarıldı.