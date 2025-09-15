Hekimhan'da 12 Kilo 800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir tırda yaptıkları aramada, 12 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.