Hekimhan'da 12 Kilo 800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda 12 kilo 800 gram esrar bulundu ve bir şüpheli yakalandı. Olayla ilgili emniyet soruşturması devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir tırda yaptıkları aramada, 12 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
