Hekim Birliği Sendikası'nın İstanbul Avrupa Şubesi Açıldı

(İSTANBUL) - Hekim Birliği Sendikası'nın İstanbul Avrupa Şubesi törenle açıldı.

Törene, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı, Hekim Birliği İstanbul Avrupa Şube Başkanı Serkan Özbakış ve MYK üyeleri katıldı. Törende konuşan Balcı, şunları söyledi:

"Hekim Birliği Sendikası İstanbul Avrupa Şubesi'nin kuruluşu; yalnızca bir ofis açılışı değil, hekimlik mesleğinin onurunu, emeğini ve haklarını"

savunma kararlılığımızın somut bir tezahürüdür. Biliyoruz ki hekimlik; fedakarlık, bilgi ve büyük bir sorumluluk gerektiren

kutsal bir meslektir. Ancak bu mesleğin sürdürülebilirliği, hekimlerin özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki saygınlığının güçlendirilmesiyle mümkündür. İşte bu bilinçle hareket ederek Avrupa yakasındaki meslektaşlarımıza daha yakın olmak, yaşadıkları sorunları yerinde dinlemek ve hak mücadelesini birlikte büyütmek amacıyla bu şubeyi açıyoruz.

Unutmamalıyız ki haklarımızı korumanın yolu birlikten geçer. Ayrılık bizi zayıflatır, birlik ise bizi güçlü kılar. Farklı uzmanlıklardan, farklı

hastanelerden, farklı semtlerden gelen hekimler olarak sesimizi tek bir çatı altında birleştirdiğimizde, haklarımızı savunma gücümüz de o denli

artacaktır.

Sendikamız bugüne kadar hekimlerin haklarını korumayı, emeğin karşılığını almasını sağlamayı ve mesleki itibarını yükseltmeyi temel ilke edinmiştir. Bölünmek yerine dayanışmayı, susmak yerine hak aramayı seçtik. Bu anlayış bizim en büyük gücümüzdür ve bu yeni şubemizle o gücü daha da büyüteceğiz. Haklarımız için birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız ve birlikte daha ileri gideceğiz. Gelin birlik olalım."

