Albüm: Çin'den Tabloları Aratmayan Kuzey Işıkları Manzaraları
Çin'in Heilongjiang eyaleti, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kuzey ışıkları ve yıldızlarla dolu büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz doğal güzelliklerin tadını çıkarabiliyor.
HARBİN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaleti, kış mevsiminin gelişiyle birlikte yıldız gözlemi için en elverişli dönemine girdi. Eyalette belirli aralıklarla gözlemlenen kuzey ışıkları, parlak yıldızlı gökyüzü ve buz tutmuş manzaralarla birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor.
