Albüm: Çin'den Tabloları Aratmayan Kuzey Işıkları Manzaraları

HARBİN, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaleti, kış mevsiminin gelişiyle birlikte yıldız gözlemi için en elverişli dönemine girdi. Eyalette belirli aralıklarla gözlemlenen kuzey ışıkları, parlak yıldızlı gökyüzü ve buz tutmuş manzaralarla birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor.