HDP Bingöl Milletvekili Aydemir'in içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in de içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Aydemir yara almazken, 3 HDP'li yönetici hafif yaralandı.

Öğleden sonra Karlıova- Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in de içinde olduğu otomobil, Karlıova ilçesinde katıldıkları taziye dönüşü tipiye yakalandı. Sürücünün önündeki araca çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil yoldan çıktı.

3 HDP'Lİ YÖNETİCİ YARALANDI

Kazada HDP'li Aydemir yara almadı. HDP İl Eş Başkanı Feyzullah Şeyhanoğlu, il yöneticisi Ahmet Dere ve İl Genel Meclis üyesi İmdat Morsümbül hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.