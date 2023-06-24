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HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi Ö.T. tutuklandı

HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi Ö.T. tutuklandı

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Tekirdağ'da, terör örgütü PKK/KCK'dan aranması olan HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi Ö.T., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü PKK/KCK'dan aranması olan HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi Ö.T., tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şehir merkezleri ve metropollerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde 'PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Polisin İstanbul Esenler'de düzenlediği operasyonla yakalanan Ö.T., Tekirdağ'a getirildi. HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi olduğu belirlenen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Tekirdağ PKK Güncel Haberler

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