Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı: 22 Yaşındaki Kadın Kurtarılamadı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek amacıyla Hazar Gölü'ne giren 22 yaşındaki Kübra D., çırpınarak suya battı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını sudan çıkararak hastaneye ulaştırdı ancak yapılan müdahaleler sonuç vermedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kadın boğuldu.
Sürek köyü yakınlarında dün serinlemek için suya giren Kübra D. (22) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.