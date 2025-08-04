Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı: 22 Yaşındaki Kadın Kurtarılamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek amacıyla Hazar Gölü'ne giren 22 yaşındaki Kübra D., çırpınarak suya battı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını sudan çıkararak hastaneye ulaştırdı ancak yapılan müdahaleler sonuç vermedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kadın boğuldu.

Sürek köyü yakınlarında dün serinlemek için suya giren Kübra D. (22) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti

Helal olsun sana! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.