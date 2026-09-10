Hayvancılık ve sertifikalı tohum destekleri artırıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık ile sertifikalı tohum kullanımına yönelik destek tutarlarının artırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvancılıkta buzağı temel desteği 1400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Embriyo transferinden doğan buzağılar için 5 bin lira ilave destek sağlanırken, cinsiyeti belirli sperma kullanımından doğan buzağılar için de ilk kez hayvan başına 5 bin lira ilave destek uygulaması getirildi.

Etçi ırk sperma ile yapılan tohumlamadan doğan buzağılara da ilk kez hayvan başına 1000 lira ilave destek verilecek.

Çiğ sütünü mesleki yeterlilik sertifikalı görevliler aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilerin temel destek tutarına da ilave destek sağlanacak.

Küçükbaş hayvancılıkta çoban desteği 81 bin 100 liradan 116 bin 100 liraya, kuzu ve oğlaklar için verilen temel destek ise 300 liradan 430 liraya çıkarıldı.

Ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ilk kez hayvan başına 860 lira, göçer sevk kontrol noktalarında doğan kuzu ve oğlaklar için de 215 lira ilave destek tanımlandı.

Hayvan atıkları için verilen destek ödemeleri de büyükbaşta 10 bin liradan 20 bin liraya, küçükbaşta 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Tüm yavru atıkları ilk kez destek kapsamına alındı.

Hayvanların kimliklendirilmesi ve programlı aşı uygulamalarının bedellerinin diğer tarımsal desteklerden kesilmemesi kararlaştırılırken, "Hayvan ve Sürü Sağlığı Desteği" ile söz konusu hizmetlerin doğrudan desteklenmesi sağlandı.

Sertifikalı tohum desteklerinde artış

2027 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteklerinde de artış yapıldı.

Nohut ve yem bezelyesinde dekar başına 146,8 lira olan destek yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte 146,8 liradan yüzde 140,9 artışla 353,6 liraya yükseltildi.

Soya ve yer fıstığında ise dekar başına 220,2 lira olan destek yüzde 100,7 artışla 442 liraya çıkarıldı.

Arıcılık desteklerinde de tarımsal örgütlere üye üreticilere verilen destek kovan başına 140 liradan 250 liraya, üye olmayan üreticilere verilen destek ise 100 liradan 200 liraya yükseltildi.

İpek böceği temel desteği kilogram başına 1100 liradan 1500 liraya, tiftik üretimi temel desteği de 160 liradan 220 liraya çıkarıldı.

Tam izole bölgede koruma altına alınmış ari gen kaynağını tampon koruma bölgesinde koruyan ve yetiştiren tarımsal amaçlı örgüt üyesi üreticilere kovan başına 75 lira, üye olmayan üreticilere ise 60 lira ilave destek getirildi.

Kaynak: AA