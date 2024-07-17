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Hayvan Hakları Savunucuları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Alınmadı

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Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na hayvan hakları savunucuları alınmadı. TBMM koridorunda görevliler ve hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı.

NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na hayvan hakları savunucuları alınmadı. TBMM koridorunda görevliler ve hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında saat 14.00'de toplandı.

Komisyon görüşmelerinde yaklaşık 2.5 saat geride kalmasına rağmen tartışmalar hala devam ediyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon salonunun küçük olmasından dolayı salona hayvan hakları savunucuları giremedi. Milletvekilleri ve gazeteciler ayakta kaldı. Muhalefet vekilleri komisyonun daha büyük salonda yapılmasını talep etti. Başkan Kirişci'nin talebi reddederek görüşmelere devam etmek istemesinden dolayı komisyonda tartışma çıktı.

Tartışmadan dolayı görüşmelere yarım saat ara verildi ve aranın ardından kanun teklifi görüşmelerinin daha büyük bir salon olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon salonunda yapılmasına karar verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon salonuna milletvekilleri, gazeteciler ve görevliler dışında kimse alınmadı. Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifi görüşmelerini izlemek için salona girmek istedi. Ancak hayvan hakları savunucularının salona girmelerine izin verilmeyince TBMM koridorunda güvenlik görevlileri ile aralarında arbede yaşandı.

Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifi görüşmelerini komisyon salonu koridorundaki televizyondan takip ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Politika Güncel Haberler

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