Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayvan dışkısı ile gizlenmiş bir bölümde yapılan aramada 19 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hayvan dışkısı ile kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinde yapılan aramada, 19 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, kasada hayvan dışkısı ile kamufle edilen bir bölmeye fark etti. Dışkı temizlenerek açılan gizli bölmeden, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçakçılığı organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
