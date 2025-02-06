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Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kenya'da Cami İnşaatını Tamamladı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kenya'da Cami İnşaatını Tamamladı
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kenya'nın Marsabit bölgesinde inşa edilen en büyük camiyi tamamladı. Cami, aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek ve İslami ilimlerin öğretileceği bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.

Bölgenin en büyük camisi ve eğitim merkezi konumundaki camide aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek.

Cami, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlerin öğretildiği eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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